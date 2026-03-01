Rencontre avec Fabrice Lardreau Bibliothèque des Fenouillères Aix-en-Provence

Rencontre avec Fabrice Lardreau

Jeudi 26 mars 2026 de 17h30 à 18h30. Bibliothèque des Fenouillères 167 Avenue Gaston Berger Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 17:30:00

fin : 2026-03-26 18:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Rencontre avec l’éditeur et écrivain Fabrice Lardreau à la BU Fenouillères.

La BU Fenouillères recevra en entretien l’auteur et éditeur Fabrice Lardreau, à l’occasion de la sortie de son livre Les Fantômes de la Poltava. Il y raconte la vie de Sam Simon, jeune Américain de Brooklyn, qui s’engage à dix-huit ans dans l’aviation pendant la Seconde Guerre mondiale. Radio-mitrailleur sur un bombardier, il accumule les missions au-dessus de l’Europe. Le 23 juin 1944, à Poltava en Ukraine, il assiste à une scène qui le hantera jusqu’à sa mort. .

Bibliothèque des Fenouillères 167 Avenue Gaston Berger Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 55 39 26

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English :

Meeting with publisher and writer Fabrice Lardreau at BU Fenouillères.

L’événement Rencontre avec Fabrice Lardreau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence