Rencontre avec Florence Aubenas Station Ausone Bordeaux

Rencontre avec Florence Aubenas Vendredi 21 novembre, 18h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T18:00:00+01:00 – 2025-11-21T19:30:00+01:00

Fin : 2025-11-21T18:00:00+01:00 – 2025-11-21T19:30:00+01:00

Journaliste et grand reporter (Libération, Le Nouvel Observateur, Le Monde),écrivaine (Le Quai de Ouistreham, L’Inconnu de la poste), Florence Aubenas s’inscrit dans la lignée du journalisme d’investigation et d’immersion pratiqué par George Orwell. Ecoutons-la nous parler de sa carrière, de ses combats et de la manière dont l’auteur de 1984 résonne avec notre temps présent.

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « type »: « rich », « title »: « librairie mollat », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_lXJlk3tarJVN2o3ziFPjC56Ucf9g7E2yJuHEGcFK3It1Y=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UChlgQPMcuuhz4WchHqMIxBQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/LibrairieMollat »}]

Venez rencontrer Florence Aubenas à l’occasion d’une discussion autour de George Orwell.