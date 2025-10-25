Rencontre avec… Florence Debove Festival Visions Pastorales Le Tichodrome Bielle

Rencontre avec… Florence Debove Festival Visions Pastorales

Le Tichodrome 7 Place de la Mairie Bielle Pyrénées-Atlantiques

Voici une invitation au monde pastoral ! À travers discussions, lectures, projections et ateliers, ce festival met en lumière les savoirs des éleveur·euses et berger·es, en explorant trois grands axes la transmission, les défis du pastoralisme et son impact sur les territoires.

– 16h30 / La Curieuse à Arudy Rencontre avec Florence Debove (sous confirmation), autrice de « Bergères » (2021, éd. Transboréal) et « Pastorales » (2024, éd. WildProject).

– 19h / Salle Espalungue à Arudy (lieu à confirmer) Projections autour et dégustation de fromage. .

Le Tichodrome 7 Place de la Mairie Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 58 42 39 culture@cc-ossau.fr

