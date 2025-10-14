Rencontre avec Florence Planchenault Le Polyèdre Bazas
Rencontre avec Florence Planchenault Le Polyèdre Bazas mardi 14 octobre 2025.
Rencontre avec Florence Planchenault
Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Rencontre, dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, avec l’autrice et psychologue Florence Planchenault, autour de son album « Hector et ses grains de sable » (Éd. Des mots dans une valise, 2025), qui aborde tout en douceur et subtilité le renfermement et comment, grâce à l’empathie et la sollicitude, il est possible de s’en sortir.
Tout public. .
Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
