Rencontre avec Florence Planchenault Le Polyèdre Bazas mardi 14 octobre 2025.

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Rencontre, dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, avec l’autrice et psychologue Florence Planchenault, autour de son album « Hector et ses grains de sable » (Éd. Des mots dans une valise, 2025), qui aborde tout en douceur et subtilité le renfermement et comment, grâce à l’empathie et la sollicitude, il est possible de s’en sortir.

Tout public.   .

