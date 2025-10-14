Rencontre avec Florence Planchenault Le Polyèdre Bazas

Rencontre avec Florence Planchenault Le Polyèdre Bazas mardi 14 octobre 2025.

Rencontre avec Florence Planchenault

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Rencontre, dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, avec l’autrice et psychologue Florence Planchenault, autour de son album « Hector et ses grains de sable » (Éd. Des mots dans une valise, 2025), qui aborde tout en douceur et subtilité le renfermement et comment, grâce à l’empathie et la sollicitude, il est possible de s’en sortir.

Tout public. .

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Rencontre avec Florence Planchenault

German : Rencontre avec Florence Planchenault

Italiano :

Espanol : Rencontre avec Florence Planchenault

L’événement Rencontre avec Florence Planchenault Bazas a été mis à jour le 2025-08-27 par La Gironde du Sud