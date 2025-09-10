Rencontre avec Franck Bouysse et Sébastien Vidal Limoges Librairie Page et Plume Limoges

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

2025-09-10

Franck Bouysse est né à Brive-la-Gaillarde en 1965. Il a publié une quinzaine de romans dont Grossir le ciel, couronné par de nombreux prix (prix SNCF du polar 2017, prix Sud-Ouest du polar 2016…), Né d’aucune femme (prix des libraires 2019, prix Babelio 2019, Grand prix des lectrices de Elle 2019…), et chez Albin Michel, Les Buveurs de vent (prix Giono) et L’homme peuplé.

> Roman « ENTRE TOUTES »

Sébastien Vidal est né à Tulle en 1971. Après 24 années en gendarmerie, il est revenu en Corrèze et vit désormais à Saint Jal. Aux éditions Le mot et le reste, il a publié Ça restera comme une lumière et Où reposent nos ombres, lauréat du Prix du Roman noir 2023 des Bibliothèques et des Médiathèques de Grand Cognac, du Prix de la Briance 2023, sélectionné pour le prix Dora Suarez 2023. Son dernirr roman De neige et de vent est lauréat du Prix Landerneau Polar 2024.

>Roman « UNE SAISON DE COLÈRE » .

