Rencontre avec François Brunsvick Librairie Mosaïque Die 4 juillet 2025

35 Rue Camille Buffardel Die Drôme

Début : 2025-07-04

2025-07-04

Des histoires, d’un Vercors parfois rêvé, d’un Vercors rendu plus vrai. Des fictions, qui se mêlent tant à l’Histoire que l’on ne sait plus. Des récits, d’un amoureux des routes, d’un connaisseur des rivières, d’un curieux naturaliste.

Librairie Mosaïque 35 Rue Camille Buffardel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93 contact@librairiemosaique.fr

English :

Stories of a Vercors sometimes dreamt of, a Vercors made more real. Fictions, so intertwined with history that we no longer know. Tales from a lover of roads, a connoisseur of rivers and a curious naturalist.

German :

Geschichten über ein Vercors, das manchmal nur geträumt wird, dann wieder wahr wird. Fiktionen, die sich so sehr mit der Geschichte vermischen, dass man es nicht mehr weiß. Erzählungen eines Liebhabers der Straßen, eines Kenners der Flüsse, eines neugierigen Naturforschers.

Italiano :

Storie, di un Vercors a volte sognato, di un Vercors reso più reale. Finzioni, così intrecciate con la storia che non conosciamo più. Le storie di un amante delle strade, di un conoscitore dei fiumi e di un curioso naturalista.

Espanol :

Historias, de un Vercors a veces soñado, de un Vercors hecho más real. Ficciones, tan entrelazadas con la historia que ya no sabemos. Las historias de un amante de los caminos, un conocedor de los ríos y un curioso naturalista.

