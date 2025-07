Rencontre avec François-Henri Désérable Villa Acantha Aix-en-Provence

Rencontre avec François-Henri Désérable Villa Acantha Aix-en-Provence jeudi 25 septembre 2025.

Rencontre avec François-Henri Désérable

Jeudi 25 septembre 2025 de 18h30 à 20h30. Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans son dernier roman, François-Henri Désérable vous emmène dans un voyage à travers l’Amérique du Sud, sur les traces d’Ernesto Guevara, avant qu’il ne devienne le Che.

Un périple de huit mille kilomètres que l’auteur a lui-même entrepris, à moto, en stop et en bateau, car notre homme est féru d’aventures autant que de littérature. Il déclare « Il y a toujours, en tout cas pour ma part, une sorte de prétexte, mais en deux mots, avec un tiret, pour me donner envie de voyager ». En 2022, c’est en Iran qu’il passait quarante jours, de Téhéran aux confins du Baloutchistan, au plus fort de la répression contre les manifestations qui suivirent la mort de Mahsa Amini. Un itinéraire emprunté soixante-dix ans plus tôt par Nicolas Bouvier, écrivain-voyageur auteur de L’usage du monde (1963), dans lequel Désérable mit ses pas en publiant « L’Usure d’un monde, récit sur une République islamique aux abois ».

Dans un style virevoltant, non dénué d’humour, François-Henri Désérable poursuit donc son souhait « passer la moitié de (ses) jours dans ce monde à le voir, et l’autre à l’écrire ».

François-Henri Désérable a été joueur de hockey sur glace professionnel pendant dix ans. A compter de l’âge de 25 ans, il publie plusieurs romans, dont Un certain M. Piekielny (2017), enquête littéraire sur les traces du voisin de Romain Gary. Il a reçu le Grand Prix du roman de l’Académie française pour Mon maître et mon vainqueur (2021) ainsi que le prix Montaigne pour L’Usure d’un monde Une traversée de l’Iran (2024).



Une vente de livres et une séance de dédicaces sont prévues à l’issue de la rencontre, en partenariat avec la librairie aixoise Mon Chat Pitre. .

Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In his latest novel, François-Henri Désérable takes you on a journey across South America, in the footsteps of Ernesto Guevara, before he became Che.

German :

In seinem neuesten Roman nimmt Sie François-Henri Désérable mit auf eine Reise durch Südamerika, auf den Spuren von Ernesto Guevara, bevor er zu Che wurde.

Italiano :

Nel suo ultimo romanzo, François-Henri Désérable vi accompagna in un viaggio attraverso il Sudamerica, sulle tracce di Ernesto Guevara, prima che diventasse il Che.

Espanol :

En su última novela, François-Henri Désérable nos lleva de viaje por Sudamérica, siguiendo los pasos de Ernesto Guevara, antes de que se convirtiera en el Che.

