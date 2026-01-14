Rencontre avec François Schuiten et Benoît Peeters Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

La bibliothèque Rainer Maria Rilke est heureuse d’accueillir François Schuiten (illustrateur, auteur, scénographe) et Benoît Peeters (écrivain, scénariste de bandes dessinées et éditeur, biographe d’Hergé) le vendredi 6 février 2026 à 19h00.

Ces deux artistes, auteurs notamment de la série de bande dessinées Les Cités Obscures, seront également présents pour une séance de signatures.

Dans le cadre du festival des Mycéliades, rencontre exceptionnelle avec François Schuiten et Benoît Peeters



Animée par Lloyd Chéry (Métal Hurlant).

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-06T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-06T19:00:00+02:00_2026-02-06T20:30:00+02:00

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

+33156817292 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke et trouvez le meilleur itinéraire

