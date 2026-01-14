Rencontre avec François Schuiten et Benoît Peeters Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Rencontre avec François Schuiten et Benoît Peeters Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris vendredi 6 février 2026.
La bibliothèque Rainer Maria Rilke est heureuse d’accueillir François Schuiten (illustrateur, auteur, scénographe) et Benoît Peeters (écrivain, scénariste de bandes dessinées et éditeur, biographe d’Hergé) le vendredi 6 février 2026 à 19h00.
Ces deux artistes, auteurs notamment de la série de bande dessinées Les Cités Obscures, seront également présents pour une séance de signatures.
Dans le cadre du festival des Mycéliades, rencontre exceptionnelle avec François Schuiten et Benoît Peeters
Animée par Lloyd Chéry (Métal Hurlant).
Le vendredi 06 février 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-06T20:00:00+01:00
fin : 2026-02-06T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-06T19:00:00+02:00_2026-02-06T20:30:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156817292 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliothequerilke/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Rainer Maria Rilke et trouvez le meilleur itinéraire