Rencontre avec François Suchel pour son dernier livre Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc

Rencontre avec François Suchel pour son dernier livre Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc samedi 25 octobre 2025.

Rencontre avec François Suchel pour son dernier livre

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Pilote de ligne depuis plus de trente ans chez Air France, François Suchel enquête dans les coulisses du fret aérien dans son dernier livre Même les poissons volent .

.

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 74 dptadm@editionspaulsen.com

English :

Airline pilot with Air France for over thirty years, François Suchel takes a behind-the-scenes look at the air freight business in his latest book, Même les poissons volent .

German :

François Suchel ist seit über dreißig Jahren Linienpilot bei Air France und untersucht in seinem neuesten Buch Sogar Fische fliegen die Hintergründe der Luftfracht.

Italiano :

Pilota di linea di Air France per oltre trent’anni, François Suchel racconta il dietro le quinte del trasporto aereo nel suo ultimo libro, Même les poissons volent.

Espanol :

Piloto de Air France durante más de treinta años, François Suchel se adentra en los entresijos del transporte aéreo de mercancías en su último libro, Même les poissons volent.

L’événement Rencontre avec François Suchel pour son dernier livre Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc