Rencontre avec François Thomazeau – Médiathèque Marcel Pagnol Aubagne 28 juin 2025 17:30

Rencontre avec François Thomazeau Samedi 28 juin 2025 de 17h30 à 19h30. Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de Riquet Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-28 17:30:00

fin : 2025-06-28 19:30:00

2025-06-28

Rencontre et dédicace avec FRANÇOIS THOMAZEAU, éditeur et écrivain, auteur de Polars marseillais, autour de son triptyque « Marseille Confidential ».

On lirait le Sud, 5e édition, organisé par L’Agence régionale du Livre, valorise la création littéraire, graphique et éditoriale de Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec la librairie Les Furtifs. .

Médiathèque Marcel Pagnol Chemin de Riquet

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 90 mediatheque@aubagne.fr

English :

Meeting and signing session with FRANÇOIS THOMAZEAU, publisher and writer, author of Marseille thrillers, about his triptych « Marseille Confidential ».

German :

Treffen und Signierstunde mit FRANÇOIS THOMAZEAU, Verleger und Schriftsteller, Autor von Marseille-Krimis, zu seinem Triptychon « Marseille Confidential ».

Italiano :

Incontro e firma del libro con FRANÇOIS THOMAZEAU, editore e scrittore, autore di thriller marsigliesi, sul suo trittico « Marseille Confidential ».

Espanol :

Encuentro y firma de libros con FRANÇOIS THOMAZEAU, editor y escritor, autor de thrillers marselleses, a propósito de su tríptico « Marsella Confidencial ».

L’événement Rencontre avec François Thomazeau Aubagne a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile