Rencontre avec Françoise Clédat La Souterraine samedi 31 janvier 2026.
29 Place du Marché La Souterraine Creuse
Début : 2026-01-31
2026-01-31
Amies, Amis,
La plume de Françoise CLÉDAT nous envoûte. Elle questionne, ouvre des perspectives inattendues, traverse des chutes vers l’intime du plus haut de l’universel.
Chaque mot est un vertige.
Françoise CLÉDAT [fait] de la chute un envol.
Et c’est pur bonheur que de pouvoir échanger avec une telle poétesse !
Nous vous attendons en nombre pour cet événement !
Événement gratuit et sur réservation au 05.55.41.00.19 ou bien par courriel à l’adresse contact@librairielapothicaire.fr
Amitiés de L’Apothicaire .
