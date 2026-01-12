Rencontre avec Françoise Clédat La Souterraine

Rencontre avec Françoise Clédat

29 Place du Marché La Souterraine Creuse

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Amies, Amis,

La plume de Françoise CLÉDAT nous envoûte. Elle questionne, ouvre des perspectives inattendues, traverse des chutes vers l’intime du plus haut de l’universel.

Chaque mot est un vertige.

Françoise CLÉDAT [fait] de la chute un envol.

Et c’est pur bonheur que de pouvoir échanger avec une telle poétesse !

Nous vous attendons en nombre pour cet événement !

Événement gratuit et sur réservation au 05.55.41.00.19 ou bien par courriel à l’adresse contact@librairielapothicaire.fr

Amitiés de L’Apothicaire .

29 Place du Marché La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

