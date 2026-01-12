Rencontre avec Françoise Clédat La Souterraine

Rencontre avec Françoise Clédat La Souterraine samedi 31 janvier 2026.

29 Place du Marché La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-31
2026-01-31

Amies, Amis,

La plume de Françoise CLÉDAT nous envoûte. Elle questionne, ouvre des perspectives inattendues, traverse des chutes vers l’intime du plus haut de l’universel.
Chaque mot est un vertige.
Françoise CLÉDAT [fait] de la chute un envol.
Et c’est pur bonheur que de pouvoir échanger avec une telle poétesse !
Nous vous attendons en nombre pour cet événement !
Événement gratuit et sur réservation au 05.55.41.00.19 ou bien par courriel à l’adresse contact@librairielapothicaire.fr
Amitiés de L’Apothicaire   .

29 Place du Marché La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 00 19 

