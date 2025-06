Rencontre avec Frédéric VITOUX – Rodez 18 juin 2025 07:00

Rencontre-évènement avec Frédéric VITOUX, de l’académie française autour de la sortie de son dernier ouvrage « La mort du procureur impérial », « Latouche et l’affaire Fualdès 1817-1818

A travers le récit minutieux et l’élucidation probable d’un « cold case », Frédéric Vitoux revisite l’aventure du romantisme et réhabilite une figure oubliée de l’histoire littéraire…

Un ancien Procureur impérial, Fualdès, est assassiné dans la nuit du 19 au 20 mars 1817 c’est le début de « l’affaire Fualdès », fait-divers retentissant du début du XIXe siècle qui donna lieu à deux procès retentissants (Rodez et Albi), une instruction bâclée, des témoins manipulés… et la décapitation de trois innocents.

Clarisse Manzon, accusatrice incohérente et séductrice virevoltante, devient vite la seule héroïne de cette ténébreuse affaire. Incarcérée un temps, elle signe de sa prison des Mémoires, un phénoménal succès de librairie en Europe.

Mais son véritable auteur est un certain Henri de Latouche, écrivain, dramaturge, journaliste c’est lui qui rend compte des délibérations du procès, médiatise un crime dont le souvenir se perpétue d’un siècle à l’autre, tient la plume du livre signé Clarisse Manzon et fait d’elle, qui n’a cessé de mentir, un personnage de roman vrai, la rendant riche et célèbre avant qu’ils ne se brouillent.

Devenu critique et éditeur, Henri de Latouche jouera un rôle déterminant dans l’aventure romantique il découvre et publie les manuscrits de Chénier, aide aux débuts de Balzac, noue avec Stendhal une profonde amitié, encourage Sand, bataille avec Hugo et Sainte-Beuve, traduit ou publie Goethe et Schiller, souffle Chatterton à Vigny, Séraphita à Balzac et Mademoiselle de Maupin à Gautier…

Sur invitation du Département de l’Aveyron et de la Maison du livre de Rodez, en partenariat avec la Maison d’édition Grasset et les Archives départementales de l’Aveyron, Frédéric Vitoux viendra présenter son ouvrage, accompagné par Jacques Miquel, historien et grand spécialiste de « l’affaire Fualdès ».

Les Archives départementales de l’Aveyron présenteront à l’occasion de cette soirée-évènement, une sélection de documents autour de « l’affaire Fualdès ».

La vente de l’ouvrage et une séance de dédicace seront proposées, à l’issue des échanges, par la Maison du Livre de Rodez. .

English :

Rencontre-evènement with Frédéric VITOUX, of the Académie Française, to mark the release of his latest book, « La mort du procureur impérial », « Latouche et l’affaire Fualdès 1817-1818

German :

Treffen und Veranstaltung mit Frédéric VITOUX, Mitglied der Académie française, anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Buches « La mort du procureur impérial », « Latouche et l’affaire Fualdès 1817-1818

Italiano :

Incontro con Frédéric VITOUX, dell’Académie Française, in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro « La mort du procureur impérial », « Latouche et l’affaire Fualdès 1817-1818 »

Espanol :

Encuentro con Frédéric VITOUX, de la Academia Francesa, con motivo de la publicación de su último libro « La mort du procureur impérial », « Latouche et l’affaire Fualdès 1817-1818 »

