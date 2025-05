Rencontre avec Frédérique Le Teurnier – La Compagnie des Livres Vernon, 31 mai 2025 18:00, Vernon.

Eure

Rencontre avec Frédérique Le Teurnier La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Début : 2025-05-31 18:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Frédérique Le Teurnier sera à la librairie le samedi 31 mai à partir de 18h à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Pleins feux »

Un roman trépidant qui nous embarque dans un road trip entre Paris et le Sud de la France. Un voyage rocambolesque durant lequel Julien et Carole, deux trentenaires, vont devoir composer ensemble malgré les différences qui les opposent et le poids du passé.

La plume est agréable, la narration bien menée, les protagonistes attachants… c’est un roman qui fait du bien !!

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera

Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

English : Rencontre avec Frédérique Le Teurnier

Frédérique Le Teurnier will be at the bookshop on Saturday May 31 from 6pm to celebrate the release of her new novel « Pleins feux »

A fast-paced novel that takes us on a road trip between Paris and the South of France. Julien and Carole, two thirty-somethings, will have to come together despite their differences and the weight of their past.

The writing is pleasant, the narration well paced, the protagonists engaging… it’s a feel-good novel!

German :

Frédérique Le Teurnier wird am Samstag, den 31. Mai ab 18 Uhr anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Romans « Pleins feux » in der Buchhandlung sein

Ein rasanter Roman, der uns auf einen Roadtrip zwischen Paris und Südfrankreich mitnimmt. Eine abenteuerliche Reise, auf der Julien und Carole, zwei Männer in ihren Dreißigern, trotz der Unterschiede, die sie trennen, und der Last der Vergangenheit zusammenarbeiten müssen.

Der Schreibstil ist angenehm, die Erzählweise gut durchdacht, die Protagonisten liebenswert… es ist ein Roman, der gut tut!

Italiano :

Frédérique Le Teurnier sarà in libreria sabato 31 maggio dalle 18.00 per festeggiare l’uscita del suo nuovo romanzo « Pleins feux »

Un romanzo avvincente che ci porta in viaggio tra Parigi e il Sud della Francia. Julien e Carole, entrambi trentenni, dovranno fare i conti con le loro differenze e con il peso del loro passato.

La scrittura è piacevole, la narrazione ben ritmata, i protagonisti accattivanti… è un romanzo che fa stare bene!

Espanol :

Frédérique Le Teurnier estará en la librería el sábado 31 de mayo a partir de las 18.00 horas para celebrar el lanzamiento de su nueva novela « Pleins feux »

Una novela trepidante que nos lleva en un viaje por carretera entre París y el sur de Francia. Julien y Carole, ambos treintañeros, tendrán que enfrentarse a sus diferencias y al peso de su pasado.

La escritura es agradable, la narración tiene buen ritmo, los protagonistas son entrañables… ¡es una novela para sentirse bien!

