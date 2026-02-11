Rencontre avec Gaëlle Nohant au Ciné-Palace Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Rencontre avec Gaëlle Nohant au Ciné-Palace

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 18h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Venez rencontrer Gaëlle Nohant, autrice de l'ouvrage Le bureau d'éclaircissement des destins au Ciné-Palace.

Le Ciné-Palace en partenariat avec l’association Histoires Autrement et le lycée Théodore Aubanel vous invite à une soirée sous le signe de la rencontre et de la découverte.



Après avoir rencontrer l’autrice Gaëlle Nohant, assister à la projection du documentaire Je n’avais que le néant de Guillaume Ribot. .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 67 87 cinepalace13210@orange.fr

English :

Come and meet Gaëlle Nohant, author of the book ‘Le bureau d’éclaircissement des destins’ (The Office for Clarifying Destinies) at the Ciné-Palace.

