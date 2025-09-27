Rencontre avec Gaëtan Dorémus Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Gaëtan Dorémus

L’histoire de Skeletos est issue d’une lecture dessinée et musicale et devient la première bande dessinée de l’illustrateur diois Gaëtan Dorémus.

Il viendra nous la présenter et dédicacer le samedi 27 à 11h !

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

English :

The story of Skeletos is the result of a comic and musical reading, and becomes the first comic book by Dijon-based illustrator Gaëtan Dorémus.

He will be on hand to present and sign the book on Saturday 27 at 11am!

German :

Die Geschichte von Skeletos entstand aus einer gezeichneten und musikalischen Lesung und ist der erste Comic des Illustrators Gaëtan Dorémus aus Diois.

Er wird ihn uns am Samstag, den 27. um 11 Uhr vorstellen und signieren!

Italiano :

La storia di Skeletos è il risultato di una lettura comica e musicale ed è il primo fumetto dell’illustratore locale Gaëtan Dorémus.

Sarà presente per presentare e firmare il libro sabato 27 alle 11!

Espanol :

La historia de Skeletos es el resultado de una lectura cómica y musical, y es el primer cómic del ilustrador local Gaëtan Dorémus.

Estará presente para presentar y firmar el libro el sábado 27 a las 11h

