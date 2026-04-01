Rencontre avec Gaspard Flamant rue Audebert Passage des Amériques Rochefort
Rencontre avec Gaspard Flamant rue Audebert Passage des Amériques Rochefort mercredi 22 avril 2026.
Rencontre avec Gaspard Flamant
rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Gaspard Flamant, animateur d’ateliers d’écriture et assistant d’éducation, explore les liens entre littérature et rap tout en étant chroniqueur radio, scénariste et auteur de reportages.
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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr
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English : Meeting with Gaspard Flamant
Gaspard Flamant, a writing workshop leader and education assistant, explores the links between literature and rap while being a radio columnist, scriptwriter and author of reports.
L’événement Rencontre avec Gaspard Flamant Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan