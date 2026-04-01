Rencontre avec Gaspard Flamant rue Audebert Passage des Amériques Rochefort

Rencontre avec Gaspard Flamant

rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Gaspard Flamant, animateur d’ateliers d’écriture et assistant d’éducation, explore les liens entre littérature et rap tout en étant chroniqueur radio, scénariste et auteur de reportages.

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rue Audebert Passage des Amériques Médiathèque Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 mediathequerochefort@agglo-rochefortocean.fr

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English : Meeting with Gaspard Flamant

Gaspard Flamant, a writing workshop leader and education assistant, explores the links between literature and rap while being a radio columnist, scriptwriter and author of reports.

L’événement Rencontre avec Gaspard Flamant Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan