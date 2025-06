Rencontre avec Geoffrey Lieutaud Villefranche-de-Rouergue 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Le tour de France se prépare et la Librairie La Folle Avoine n’est pas en reste. Une rencontre est organisée avec Geoffrey Lieutaud pour son livre « La France de juillet ».

L’intrigue met en selle un coureur cycliste qui aimerait bien égaler Bernard Hinault dont la victoire sur le tour de France en 1985 commence un peu à dater, Tous les espoirs pèsent sur ses épaules.

c’est aux Fleurines samedi 21 juin à 10h30.

On vous attend nombreux ! .

Boulevard de Haute Guyenne

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 32 36

English :

The Tour de France is gearing up, and the Librairie La Folle Avoine is not to be outdone. A meeting has been organized with Geoffrey Lieutaud for his book « La France de juillet ».

German :

Die Tour de France wird vorbereitet und auch die Buchhandlung La Folle Avoine ist nicht untätig. Es findet ein Treffen mit Geoffrey Lieutaud statt, der sein Buch « La France de juillet » (Frankreich im Juli) vorstellt.

Italiano :

Il Tour de France si prepara e la Librairie La Folle Avoine non è da meno. È stato organizzato un incontro con Geoffrey Lieutaud per il suo libro « La France de juillet ».

Espanol :

El Tour de Francia se prepara, y la Librairie La Folle Avoine no se queda atrás. Se ha organizado un encuentro con Geoffrey Lieutaud para su libro « La France de juillet ».

