Rencontre avec Géraldine Venant-Mouroux, Restauratrice de livres et documents graphiques Musée du Mont-de-Piété Bergues

Rencontre avec Géraldine Venant-Mouroux, Restauratrice de livres et documents graphiques Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée du Mont-de-Piété Nord

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Artisan des métiers d’art depuis 20 ans, Géraldine Venant-Mouroux restaure les livres de toutes époques ainsi que papiers, gravures et dessins. Les problèmes de jaunissement du papier, de rousseurs, de mouillures, déchirures…

Cours et stages de reliure.

Musée du Mont-de-Piété 1 Rue du Mont de Piete, 59380 Bergues, France Bergues 59380 Nord Hauts-de-France +33328200856 https://bergues-musee.fr Joyaux de l’art baroque flamand, le Mont-de-piété de Bergues a été édifié, entre 1629 et 1633, d’après les plans du peintre, architecte, économiste et ingénieur Wenceslas Cobergher (1560 – 1634).

Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées de pierre, parcouru de fenêtres surmontées d’arcatures, il offre deux remarquables pignons richement décorés.

