Rencontre avec Gérard Alle, auteur de C’est ma tournée (éd. Locus Solus) Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Rencontre avec Gérard Alle, auteur de C’est ma tournée (éd. Locus Solus)

Un réalisateur raconte, d’une plume drôle et émouvante, ses impressions, ses rencontres et souvenirs. En tournée pour son dernier film dans les salles obscures des cinémas, des médiathèques, des centres culturels, il noircit son carnet de notes lors de chaque déplacement. En résulte un portrait subjectif de sa Bretagne, nourri par les gens croisés, leurs anecdotes, ou les amis retrouvés de place en place. En 15 courts chapitres, Gérard Alle nous présente des personnages hauts en couleur, des destins engagés étonnants.

Car ses longs trajets font revivre toute une série de souvenirs à l’auteur, à la fois grand baroudeur de sa région et pourfendeur actif des injustices du monde. Une traversée originale de la Bretagne 4500 km en zig et en zag, sur les routes de campagne. Un road-movie vagabond où le réel joue librement avec l’imaginaire et le temps présent, s’amusant de son reflet dans le miroir du passé.

