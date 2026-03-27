Rencontre avec Gérard Alle et Jean-Luc Thomas Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre avec Gérard Alle et Jean-Luc Thomas

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Viennent de sortir quasiment en même temps, le livre de Gérard Alle, C’est ma tournée ! et le disque de Jean-Luc Thomas, Souffleur de rêves. L’écrivain douarneniste et le fameux flutiste trégorois proposent à cette occasion une rencontre originale, mêlant flûtes, lectures et échanges avec le public.

C’est ma tournée !

En tournée pour présenter son dernier film, Vendanges en Utopie, Gérard Alle en a profité pour noircir son carnet de route. Avec gourmandise. En résulte un road-trip vagabond, où le réel joue librement avec l’imaginaire. Débarrassée de ses beaux habits d’été, la Bretagne est ici mise à nu. On y parle de littérature, de cinéma, de politique, de paysage préservé ou ravagé. Et de vin, bien entendu.

Souffleur de rêves…

SUite au Covid, Jean-Luc Thomas a créé le spectacle Souffleur de Rêves moment méditatif et onirique où le musicien a réuni un panel d’instruments étonnants glanés tout au lon de son trajet artistique. C’est devenu un disque en 2025 sorti sur le Label Hirustica. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

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L’événement Rencontre avec Gérard Alle et Jean-Luc Thomas Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose