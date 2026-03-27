Rencontre avec Gérard Alle et Jean-Luc Thomas Librairie Gwalarn Lannion
Rencontre avec Gérard Alle et Jean-Luc Thomas Librairie Gwalarn Lannion mardi 31 mars 2026.
Rencontre avec Gérard Alle et Jean-Luc Thomas
Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:30:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Viennent de sortir quasiment en même temps, le livre de Gérard Alle, C’est ma tournée ! et le disque de Jean-Luc Thomas, Souffleur de rêves. L’écrivain douarneniste et le fameux flutiste trégorois proposent à cette occasion une rencontre originale, mêlant flûtes, lectures et échanges avec le public.
C’est ma tournée !
En tournée pour présenter son dernier film, Vendanges en Utopie, Gérard Alle en a profité pour noircir son carnet de route. Avec gourmandise. En résulte un road-trip vagabond, où le réel joue librement avec l’imaginaire. Débarrassée de ses beaux habits d’été, la Bretagne est ici mise à nu. On y parle de littérature, de cinéma, de politique, de paysage préservé ou ravagé. Et de vin, bien entendu.
Souffleur de rêves…
SUite au Covid, Jean-Luc Thomas a créé le spectacle Souffleur de Rêves moment méditatif et onirique où le musicien a réuni un panel d’instruments étonnants glanés tout au lon de son trajet artistique. C’est devenu un disque en 2025 sorti sur le Label Hirustica. .
Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53
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L’événement Rencontre avec Gérard Alle et Jean-Luc Thomas Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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