Rencontre avec Gérard de Cortanze pour son livre Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac Place Louis de la Bardonnie Bergerac

Oui ! C’était une évidence pour la librairie d’inviter le célèbre Gérard de Cortanze dès que nous avons appris que son prochain roman avait pour sujet une célébrité « locale ».

Présentation de l’ouvrage

Pour Savinien de Cyrano de Bergerac, dont Flaubert vanta le prodigieux talent poétique , le monde est un bestiaire où le faux toujours la vérité ressemble .

Poète, philosophe, auteur de pamphlets, de romans utopiques et de pièces de théâtre, mathématicien, athée, inventeur, libertin, bretteur sanguinaire, il rêvera toute sa vie d’aller sur la Lune. Rejeté, meurtri, poursuivi sans relâche par la redoutable Congrégation de l’Index, il mourra à trente-six ans. .

