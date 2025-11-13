Rencontre avec Ghislaine Dunant Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Ghislaine Dunant

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 19:00:00

2025-11-13

Un amour infini éd. Albin Michel

1964, Tenerife. Une rencontre, trois jours, une île volcanique.

Louise et Nathan, deux êtres que tout semble opposer, se rencontrent. Au cœur d’un paysage à la fois sauvage et envoûtant, naît une histoire d’amour aussi fulgurante que profonde. Roman sensible et sensuel, où la puissance de l’île se mêle à la délicatesse des sentiments, Tenerife laisse une empreinte indélébile celle d’une écriture qui capture l’absolu d’une passion et l’éternité d’un instant.

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

