Rencontre avec Ghislaine Dunant Square Monseigneur Roull Brest jeudi 13 novembre 2025.
Début : 2025-11-13 18:00:00
fin : 2025-11-13 19:00:00
2025-11-13
Un amour infini éd. Albin Michel
1964, Tenerife. Une rencontre, trois jours, une île volcanique.
Louise et Nathan, deux êtres que tout semble opposer, se rencontrent. Au cœur d’un paysage à la fois sauvage et envoûtant, naît une histoire d’amour aussi fulgurante que profonde. Roman sensible et sensuel, où la puissance de l’île se mêle à la délicatesse des sentiments, Tenerife laisse une empreinte indélébile celle d’une écriture qui capture l’absolu d’une passion et l’éternité d’un instant.
Informations pratiques
Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h .
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
