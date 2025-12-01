Rencontre avec… Gilles Kepel et Jean-François Ricard Amphithéâtre de la Manufacture Aix-en-Provence

Rencontre avec… Gilles Kepel et Jean-François Ricard

Jeudi 11 décembre 2025 de 18h30 à 20h30. Amphithéâtre de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11 20:30:00

Date(s) :

2025-12-11

De l’attentat du RER Saint-Michel (1995) à l’assassinat de Dominique Bernard (2023), la France affronte un terrorisme jihadiste protéiforme.

Gilles Kepel et Jean-François Ricard, coauteurs de Antiterrorisme, la traque des jihadistes (Plon, 2025), analyseront les ressorts de la radicalisation et les réponses de l’État face à cette menace qui met à l’épreuve la cohésion nationale. .

Amphithéâtre de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 36 27 10 communication@atelier-languefrancaise.fr

English :

From the RER Saint-Michel attack (1995) to the assassination of Dominique Bernard (2023), France has faced a protean form of jihadist terrorism.

German :

Vom Anschlag auf den RER Saint-Michel (1995) bis zur Ermordung von Dominique Bernard (2023) sieht sich Frankreich mit einem vielgestaltigen dschihadistischen Terrorismus konfrontiert.

Italiano :

Dall’attentato alla RER Saint-Michel (1995) all’assassinio di Dominique Bernard (2023), la Francia sta affrontando una forma proteiforme di terrorismo jihadista.

Espanol :

Del atentado del RER Saint-Michel (1995) al asesinato de Dominique Bernard (2023), Francia se enfrenta a una forma proteica de terrorismo yihadista.

L’événement Rencontre avec… Gilles Kepel et Jean-François Ricard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence