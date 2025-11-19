Rencontre avec Gilles Marchand Médiathèque Le Polygone Avallon
Rencontre avec Gilles Marchand
Médiathèque Le Polygone 2 Bis Rue du Général Leclerc Avallon Yonne
Gratuit
Début : 2025-11-19 18:00:00
2025-11-19
Présentation du nouveau roman de Gilles Marchand Les promesses orphelines . Rencontre avec l’auteur, vente et dédicace. .
Médiathèque Le Polygone 2 Bis Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 46 18 biblioavallon@ville-avallon.fr
