Rencontre avec Gilles Marchand Médiathèque Le Polygone Avallon

Rencontre avec Gilles Marchand

Médiathèque Le Polygone 2 Bis Rue du Général Leclerc Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Présentation du nouveau roman de Gilles Marchand Les promesses orphelines . Rencontre avec l’auteur, vente et dédicace. .

Médiathèque Le Polygone 2 Bis Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 46 18 biblioavallon@ville-avallon.fr

English : Rencontre avec Gilles Marchand

German : Rencontre avec Gilles Marchand

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Gilles Marchand Avallon a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay