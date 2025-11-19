Rencontre avec Gilles Marchand Médiathèque Avallon
Rencontre avec Gilles Marchand Médiathèque Avallon mercredi 19 novembre 2025.
Rencontre avec Gilles Marchand
Médiathèque 2bis Rue du Général Leclerc Avallon Yonne
Gratuit
Début : 2025-11-19 18:00:00
Il vient nous présenter son nouveau roman les Promesses orphelines.
Organisé dans le cadre des Petites fugues en Morvan, organisées par l’Agence Livre & Lecture BFC.
Rencontre d’une heure animée par la médiathèque puis moment convivial et séance de dédicaces (la librairie L’Autre Monde sera présente pour vendre ses ouvrages).
Réservé à un public adulte. .
Médiathèque 2bis Rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 46 18 biblioavallon@ville-avallon.fr
