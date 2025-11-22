Rencontre avec Gisèle Montaut Féminins plurielles Espace culturel du pays de Nay Nay

Rencontre avec Gisèle Montaut Féminins plurielles Espace culturel du pays de Nay Nay samedi 22 novembre 2025.

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Féminins plurielles est un livre qui présente les portraits de 26 femmes du Béarn, aux parcours variés et inspirants. Certaines sont connues, d’autres moins, mais toutes partagent avec fierté leur histoire, leurs engagements et leurs réussites. L’auteure, Gisèle Montaut, dresse un tableau vivant de ces femmes à travers leurs témoignages. Chaque portrait est accompagné d’une illustration aquarellée signée Colette Tilhou. Une rencontre autour du livre permet d’échanger avec les protagonistes, dans une ambiance chaleureuse.

Tout public Accès libre. .

Espace culturel du pays de Nay 26 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

