Rencontre avec Grégoire Lecalot en présence des Docteurs Gwenaël Roth et Marc Pracht La Droguerie Saint-Malo

Rencontre avec Grégoire Lecalot en présence des Docteurs Gwenaël Roth et Marc Pracht

La Droguerie 66 rue Georges Clemenceau Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Dans le podcast « Ma vie face au cancer », la journaliste Clémentine Vergnaud racontait son combat, ses espoirs, ses peurs et ses doutes face à la maladie, bouleversant des millions d’auditeurs. Ces podcasts ont également pris la forme d’un livre, « Le Journal de Clémentine », publié aux Editions du Seuil en Octobre dernier.

Clémentine aimait La Droguerie et c’est tout naturellement qu’avec Grégoire Lecalot, son mari, ils viendront partager une soirée qui permettra d’échanger de façon humaine et souriante autour de son inestimable témoignage, de ce qu’il change dans le regard des médecins, des patients et des aidants, et aussi du Fonds Clémentine Vergnaud, source d’espoir dans la connaissance et le traitement de la maladie.

De l’espoir donc, de l’amour et des sourires on vous attend ! .

