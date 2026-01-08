Rencontre avec Grégory MACKAY Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Grégory MACKAY

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Grégory Mackay est un auteur australien jeunesse. Il sera en tournée en France pour la sortie du quatrième épisode de son héros Anders.

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

English :

Gregory Mackay is an Australian children’s author. He will be touring France for the release of the fourth episode of his hero Anders.

