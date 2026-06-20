Informations pratiques

Thouars

Rencontre avec Guillaume Bouzard, auteur BD, animée par Bertrand Lanche

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Rencontrez Guillaume Bouzard, auteur BD deux-sévrien et figure de Fluide Glacial, lors d’un échange animé par Bertrand Lanche. Vendredi 2 octobre à 20h30, salle La Traverse. Sur inscription – places limitées.

Venez rencontrer Guillaume Bouzard, auteur de bande dessinée deux-sévrien, lors d’un échange animé par Bertrand Lanche. Figure du magazine Fluide Glacial, Guillaume Bouzard publie également régulièrement dans Le Canard Enchaîné. Il est notamment l’auteur de la bande dessinée « Les vacances chez Pépé et Mémé », dans laquelle il évoque avec tendresse et grotesque ses souvenirs de vacances chez ses grands-parents dans les Deux-Sèvres. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir son parcours, son univers et son travail d’auteur de bande dessinée. Rendez-vous vendredi 2 octobre 2026 à 20h30, dans la salle La Traverse de la médiathèque. Sur réservations places limitées. Réservations à partie du 16 septembre. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Rencontre avec Guillaume Bouzard, auteur BD, animée par Bertrand Lanche

Meet Guillaume Bouzard, a comic book author from Deux-Sèvres and a prominent figure at Fluide Glacial, during a discussion moderated by Bertrand Lanche. Friday, October 2, at 8:30 p.m., La Traverse hall. Registration required—limited seating.

L’événement Rencontre avec Guillaume Bouzard, auteur BD, animée par Bertrand Lanche Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais