Rencontre avec Guillaume Gallienne Villa Acantha Aix-en-Provence

Rencontre avec Guillaume Gallienne Villa Acantha Aix-en-Provence vendredi 10 octobre 2025.

Rencontre avec Guillaume Gallienne

Vendredi 10 octobre 2025 de 18h30 à 20h30. Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 18:30:00

fin : 2025-10-10 20:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Acteur, scénariste et réalisateur, Guillaume Gallienne est le 513e sociétaire de la Comédie-Française. Ancien élève du Cours Florent, il a reçu de multiples récompenses dont cinq Césars en 2014 pour son long-métrage Les Garçons et Guillaume, à table !

Après sa venue à Aix-en-Provence à la fin du mois d’août pour une rencontre autour du film Cezanne et Moi, en compagnie de Danièle Thompson, Guillaume Gallienne nous fait l’immense plaisir de revenir à l’Atelier de la langue française afin de vous présenter son premier roman, Le Buveur de brume. Le comédien publie dans la collection Ma nuit au musée (Stock) un récit autobiographique délicat, drôle et sincère. Alors qu’il avait choisi de passer la nuit au Musée National de Tbilissi, sous le portrait de son arrière-grand-mère, la princesse Mélita Cholokachvili, Guillaume Gallienne apprend une fois arrivé sur place que le tableau a été déplacé à la Galerie Nationale, un lieu aseptisé et sans âme. Contraint de renoncer à l’idée qu’il se faisait de cette nuit, il entre alors dans une colère noire qui va l’obliger à s’interroger sur son héritage familial. Le comédien ne va donc pas dialoguer avec les œuvres, comme il l’espérait, mais avec son histoire géorgienne, entre souffrances d’enfance, imaginaire échappatoire et aspirations intenses. A travers ce récit initiatique, il va rendre un merveilleux hommage à toutes les femmes de sa vie qui ont façonné l’artiste qu’il est devenu. .

Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Actor, screenwriter and director Guillaume Gallienne is the 513th member of the Comédie-Française. An alumnus of the Cours Florent, he has received numerous awards, including five Césars in 2014 for his feature film Les Garçons et Guillaume, à table !

German :

Der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Guillaume Gallienne ist das 513. Mitglied der Comédie-Française. Der ehemalige Schüler des Cours Florent erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter fünf Césars im Jahr 2014 für seinen Spielfilm Les Garçons et Guillaume, à table!

Italiano :

L’attore, sceneggiatore e regista Guillaume Gallienne è il 513° membro della Comédie-Française. Ex studente del Cours Florent, ha vinto numerosi premi, tra cui cinque César nel 2014 per il suo lungometraggio Les Garçons et Guillaume, à table!

Espanol :

El actor, guionista y director Guillaume Gallienne es el 513º miembro de la Comédie-Française. ¡Antiguo alumno del Cours Florent, ha ganado numerosos premios, entre ellos cinco César en 2014 por su largometraje Les Garçons et Guillaume, à table !

L’événement Rencontre avec Guillaume Gallienne Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence