RENCONTRE AVEC GUILLAUME JAN Legé vendredi 7 novembre 2025.

37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique

18:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Qui est Guillaume Jan ?

Guillaume Jan est un écrivain voyageur nantais habitué à écrire sur l’Afrique, et notamment sur le Congo, qu’il a arpenté en tongs pour la première fois en 2008 et sur lequel il ne cesse de revenir. Après avoir publié en 2014 Traîne-Savane aux éditions Intervalles, où il raconte particulièrement les expéditions du docteur Livingstone et son mariage chez les Pygmées, puis Samouraïs dans la brousse aux éditions Paulsen où il décrit la trajectoire du savant japonais Takayoshi Kano, premier spécialiste à s’être intéressé aux bonobos, l’auteur sort prochainement son nouveau texte, République Démocratique du Congo, aux éditions L’arbre qui marche. Ce dernier est une immersion dans cette ébullition africaine, depuis Kinshasa la reine de la sape, jusqu’au tréfonds du pays. On sent à la fois la misère et la joie, une forêt immuable et des rythmes de vie trépidants. .

44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire

