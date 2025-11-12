Rencontre avec Guillaume Martin pour son livre Agrophilosophie,Réconcilier nature et liberté MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan

Rencontre avec Guillaume Martin pour son livre Les gens qui revent

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12 20:00:00

2025-11-12

Un jeune cycliste s’entraîne sur les routes ombragées de la campagne normande. Le vélo n’est pas encore son métier. Le Tour de France n’est encore qu’un astre lointain. À quinze ans, il profite simplement du moment, de la nature, de son souffle qui commence tout juste à se poser. Cinquante ans plus tôt, un garçon de ferme contemple les étoiles, un soir d’été, allongé dans un champ ; il a le cœur rempli de rêves. Au seizième siècle, enfin, un érudit humaniste, penché sur son pupitre, est occupé à noircir des manuscrits devant la cheminée de son manoir. Trois personnages. Trois époques. Trois destins. Des siècles les séparent mais un même lieu les rassemble le domaine de La Boderie, en Suisse Normande, un écrin de verdure, de douceur et d’innocence. Ils sont candides et insouciants. Ils sont heureux. Hélas le temps et les épreuves les éloigneront peu à peu du paradis des simples. Sauront-ils échapper au bruit du monde et retrouver le chemin de leurs premières illusions ?

Les gens qui rêvent est le livre le plus personnel de Guillaume Martin-Guyonnet, après deux essais salués. Dans ce récit plein de grâce et tendresse, où se mêlent les époques, les vocations et les destins, il s’interroge sur notre envie de faire histoire, de construire et d’expliquer comme les enfants, il suffit peut-être de savoir rêver. .

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

