Rencontre avec Guillaume Musso, Station Ausone, Bordeaux

Rencontre avec Guillaume Musso Mardi 31 mars, 18h00 Station Ausone Gironde

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/C0tr8

“Chaque été, Florence et Julian Livingstone réunissent leurs amis dans leur villa du cap d’Antibes. Tout bascule lorsque Oscar, leur fils de 3 ans, est kidnappé. Tandis que l’enquête met au jour mensonges et secrets, Agatha Harding, une jeune romancière, voit dans ce drame la matière d’un best-seller.” ©Electre2026

La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Venez rencontrer Guillaume Musso à l’occasion de la sortie de son livre « Le crime du paradis » aux éditions Calmann-Lévy.