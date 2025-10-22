Rencontre avec Guillaumit, autour de son exposition BlockSmog Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes

Rencontre avec Guillaumit, autour de son exposition BlockSmog Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes mercredi 22 octobre 2025.

Rencontre avec Guillaumit, autour de son exposition BlockSmog Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Mercredi 22 octobre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Rendez-vous le mercredi 22 octobre à 13h au Tambour pour une rencontre avec l’artiste Guillaumit autour de son exposition BlockSmog

Dans le cadre du cycle Verdoyons ! #5, en co-réalisation avec Electroni[k], dans le cadre de la Saison MAINTENANT, en partenariat avec l’Edulab de Rennes 2, l’association l’atelier des transitions, la Maison de la Consommmation et de l’Environnement et le Crous Bretagne.

Dans ses créations à l’univers géométrique et coloré, Guillaumit décloisonne dessin, animation 2D, 3D et jeu vidéo, et traite avec humour de sujets contemporains. Pour BlockSmog, il imagine une exposition transmédia participative autour de la thématique de la pollution de l’air, alliant arts graphiques, réalité augmentée et données scientifiques.

L’œuvre se compose de trois fresques à progression narrative, chacune associée à un mini-jeu en réalité augmentée, accessible via une application mobile. Chaque jeu permet d’aborder un aspect spécifique de la pollution de l’air de manière ludique et engageante :

* générer et personnaliser un avatar, influencé par les données locales de pollution, afin de sensibiliser à son impact sur l’environnement du lieu de vie

* déconstruire les causes de la pollution, en attaquant les principales sources d’émissions, telles que l’industrie et les transports ;

* cultiver un environnement sain, en incitant les participantes et participants à planter des arbres et à prendre soin de la nature.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T14:00:00.000+02:00

1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/exposition-blocksmog

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2