Rencontre avec Guy Geoffrenet « voyageur à 2 roues »

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 18:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Venez rencontrer Guy Geoffrenet, voyageur à vélo, samedi 4 octobre à 18h30 à Châtillon-sur-Loire. Il partagera son incroyable périple de 10 mois en Amérique Latine, de la Patagonie à l’Amazonie. Un rendez-vous dépaysant à l’espace culturel de la mairie. Entrée libre.

Le samedi 4 octobre à 18h30, l’espace culturel de la mairie de Châtillon-sur-Loire accueille une rencontre exceptionnelle avec Guy Geoffrenet, grand voyageur à vélo. Pendant 10 mois, il a parcouru l’Amérique Latine, de Buenos Aires au canal de Magellan, en passant par la Patagonie, la Cordillère des Andes, l’Amazonie ou encore le Panama. Une aventure hors du commun à la découverte de paysages grandioses et de cultures riches et variées, vécue au rythme des coups de pédales. À travers récits et images, il partagera son expérience de baroudeur à deux roues, faite de rencontres, de défis et d’émerveillements. L’occasion d’un véritable voyage au-delà des rêves, sans quitter Châtillon-sur-Loire. Entrée libre et ouverte à tous. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

Come and meet bicycle traveler Guy Geoffrenet on Saturday, October 4 at 6.30pm in Châtillon-sur-Loire. He will be sharing his incredible 10-month journey through Latin America, from Patagonia to the Amazon. An exotic event at the town hall?s Espace Culturel. Admission free.

German :

Treffen Sie den Radreisenden Guy Geoffrenet am Samstag, den 4. Oktober um 18.30 Uhr in Châtillon-sur-Loire. Er wird von seiner unglaublichen 10-monatigen Reise durch Lateinamerika, von Patagonien bis zum Amazonas, berichten. Ein entfremdender Termin im Kulturraum des Rathauses. Eintritt frei.

Italiano :

Venite a conoscere Guy Geoffrenet, viaggiatore in bicicletta, sabato 4 ottobre alle 18.30 a Châtillon-sur-Loire. Condividerà il suo incredibile viaggio di 10 mesi attraverso l’America Latina, dalla Patagonia all’Amazzonia. Un evento esotico presso il centro culturale del municipio. Ingresso libero.

Espanol :

Venga a conocer a Guy Geoffrenet, viajero en bicicleta, el sábado 4 de octubre a las 18.30 h en Châtillon-sur-Loire. Nos contará su increíble viaje de 10 meses por América Latina, desde la Patagonia hasta el Amazonas. Un evento exótico en el centro cultural del ayuntamiento. Entrada gratuita.

