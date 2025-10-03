Rencontre avec Guy Mayant Bibliothèque de Châteaudouble Châteaudouble

Rencontre avec Guy Mayant autour de son livre « Le chant des merles ». Dans ce récit plein d’humour, il partage son histoire personnelle avec légèreté et malice. Lors de cette soirée, il évoquera des extraits de son livre et autres anecdotes, notamment autour de sa passion pour les oiseaux. Un moment chaleureux, drôle et vivant à ne pas manquer !

La rencontre sera suivie d’un temps convivial d’échanges.

Bibliothèque de Châteaudouble 30 chemin de la Richardière 26120 Châteaudouble Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://mabib.fr/bibliothequedechateaudouble26/

Guy Mayant