Rencontre avec Guy Stéfan, directeur adjoint de l’Equipe de France de Football Pôle OMni’Sports Deauville

Deauville

Rencontre avec Guy Stéfan, directeur adjoint de l’Equipe de France de Football

Pôle OMni’Sports 3 avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Guy Stéfan est l’un des visages majeurs du football français. Entraîneur adjoint de l’Équipe de France, il sera à Deauville pour une soirée exceptionnelle organisée par la Ligue de Football de Normandie et la Ville de Deauville.

Guy Stéfan est l’un des visages majeurs du football français. Entraîneur adjoint de l’Équipe de France, il sera à Deauville pour une soirée exceptionnelle organisée par la Ligue de Football de Normandie et la Ville de Deauville. Guy Stéphan interviendra aux côtés de Denis Morcel, kinésithérapeute de l’Équipe de France.

À quelques semaines de la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, cette rencontre promet une immersion rare dans les coulisses des Bleus. et sera l’occasion pour Guy Stéfan de

– revenir sur son parcours exceptionnel et ses plus grands moments

– revivre les coulisses du sacre de 2018 et de la finale de 2022

– découvrir les anecdotes inédites d’un staff au sommet du football mondial

– comprendre la préparation de la Coupe du Monde 2026 (logistique, camp de base, organisation)

– plonger dans la relation entre le staff, les joueurs et Didier Deschamps

Passé par la Fédération Française de Football dès la fin des années 1990, Guy Stéfan a contribué à la formation des cadres du football français et accompagné plusieurs générations de talents. Sa carrière, débutée comme joueur au Stade Malherbe de Caen, s’est enrichie d’un palmarès exceptionnel et d’une reconnaissance au plus haut niveau, jusqu’à être décoré Chevalier de la Légion d’honneur. Aujourd’hui, il parcourt l’Europe toute la saison pour observer les joueurs français et construire, aux côtés du sélectionneur, les listes qui font rêver tout un pays.

Programme de la soirée

– 18h30 tirage au sort des 8e de finale des Coupes de Normandie, retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Ligue.

– 19 Rencontre avec Guy Stéfan et Denis Morcel

– 20h temps de convivialité .

Pôle OMni’Sports 3 avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie

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English : Rencontre avec Guy Stéfan, directeur adjoint de l’Equipe de France de Football

Guy Stéfan is one of the major faces of French football. Assistant coach of the French national team, he will be in Deauville for an exceptional evening organised by the Normandy Football League and the town of Deauville.

L’événement Rencontre avec Guy Stéfan, directeur adjoint de l’Equipe de France de Football Deauville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT SPL Deauville