Rencontre avec Gwenaëlle Lenoir et Garance Le Caisne autour de la résistance Le Polyèdre Bazas

Rencontre avec Gwenaëlle Lenoir et Garance Le Caisne autour de la résistance

Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Rencontre avec Gwenaëlle Lenoir (Camera obscura, Julliard 2024) et Garance Le Caisne (Opération César, Stock 2015), toutes deux autrices et journalistes ayant suivi et décrit les conflits au Moyen-Orient.

Résister est universel. Résister, c’est dire Non.

A la base de tout acte de résistance, de toute pensée de résistance, il y a le refus de baisser les yeux, le refus de laisser faire, le refus de faire comme si.

Ce refus n’est pas propre à une époque, un pays, une région du monde. Il se manifeste quand son pays est occupé par une puissance étrangère ou quand il est gouverné par un pouvoir dictatorial et prédateur.

Nous allons vous parler de ce que résister a voulu dire dans un autre contexte, celui de la Syrie dirigé par la famille Assad et son clan. Une dictature impitoyable de presque 55 ans qui a brisé son pays et son peuple. .

