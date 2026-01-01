Rencontre avec Gwénaëlle Régereau Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Rencontre avec Gwénaëlle Régereau

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Certaines luttes laissent des traces dans les mémoires !

Revenir dans sa ville permet parfois de découvrir une histoire passionnante par exemple celle de la grève du Joint Français où courage et solidarité ont permis de vaincre !

Gwénaëlle Régereau signe une bande dessinée qui va parler à nombre d’entre nous ! .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

