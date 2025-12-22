Rencontre avec Hélène Laurain, Thionville

Rencontre avec Hélène Laurain

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Hélène Laurain a marqué fortement le paysage éditorial avec Partout le feu (Éd. Verdier), son premier roman paru en 2022. Tambora (Éd. Verdier), paru lors de la rentrée littéraire de 2025, a intégré la première liste du Goncourt.

Invitée par Puzzle à l’occasion des Nuits de la lecture, elle échangera avec le public sur son oeuvre et son parcours.

À partir de 16 ansTout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Hélène Laurain left her mark on the publishing landscape with Partout le feu (Éd. Verdier), her first novel published in 2022. Tambora (Éd. Verdier), published at the start of the 2025 literary season, made the first Goncourt shortlist.

Invited by Puzzle for the Nuits de la lecture, she will talk to the public about her work and her career.

Ages 16 and up

