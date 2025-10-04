Rencontre avec Hélène Mansiat à la médiathèqye -Atelier création de facbrication de carte avec découpe numérique Alençon
Rencontre avec Hélène Mansiat à la médiathèqye -Atelier création de facbrication de carte avec découpe numérique Alençon samedi 4 octobre 2025.
Rencontre avec Hélène Mansiat à la médiathèqye -Atelier création de facbrication de carte avec découpe numérique
12 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Rencontre échange avec une créatrice de produits dérivés culturels .
12 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon 61000 Orne Normandie
English : Rencontre avec Hélène Mansiat à la médiathèqye -Atelier création de facbrication de carte avec découpe numérique
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec Hélène Mansiat à la médiathèqye -Atelier création de facbrication de carte avec découpe numérique Alençon a été mis à jour le 2025-08-29 par OT CUA ALENCON