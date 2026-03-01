Rencontre avec Héloïse Nice, conservatrice-restauratrice de cadres anciens Le Mans

Rencontre avec Héloïse Nice, conservatrice-restauratrice de cadres anciens

Alors que deux cadres font leur retour à l’église Notre-Dame-du-Pré, ce rendez-vous est l’occasion de rencontrer Héloïse Nice, restauratrice de cadres anciens et doreuse sur bois. Installée depuis 2018 au cœur des Alpes Mancelles, Héloïse Nice travaille régulièrement avec la Ville du Mans. Son travail sur le patrimoine ancien a fait l’objet d’une exposition collective à la Maison du Pilier-Rouge suite à laquelle Héloïse a été élue lauréate nationale du concours d’Ateliers d’Art de France catégorie patrimoine.

Les trois conférences permettront de découvrir son parcours et les grandes étapes de son intervention de restauration. .

