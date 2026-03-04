Rencontre avec Henry Mouysset, Temple, Ribaute-les-Tavernes

Rencontre avec Henry Mouysset Samedi 21 mars, 15h00 Temple Gard

gratuit

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:00:00+01:00

Dans le cadre de la thématique 2026 du festival Les Passeurs de Livres, intitulée « Difficiles libertés », l’association Alès Agglo Arts et Histoire invite le public à une rencontre littéraire avec l’historien Henry Mouysset qui présentera son livre Les premiers camisards.

Des lycéens assureront la modération de la rencontre, apportant un regard direct et authentique sur l’œuvre de l’auteur et sur les thématiques qu’elle aborde. Les premiers camisards nous plonge dans l’histoire des Cévennes et de la résistance au pouvoir royal, à son hégémonie religieuse face à des protestants qui revendiquent de vivre librement leur foi. Cela fait écho aux enjeux de liberté et notamment la liberté de conscience et de culte, dont est garante la laïcité à la française.

Cette manifestation s’inscrit pleinement dans la volonté de l’association de favoriser la rencontre entre les auteurs, les lecteurs et le grand public du territoire d’Alès Agglomération, tout en encourageant la réflexion autour des grandes questions contemporaines.

Temple place du temple, Ribaute-les-Tavernes Ribaute-les-Tavernes 30720 Gard Occitanie

L’historien spécialiste de la Guerre des camisards. Rencontres de 4AH Henry Mouysset

Sophie Brunet / Alès Agglo