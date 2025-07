Rencontre avec Hervé Bellec Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre avec Hervé Bellec Librairie Gwalarn Lannion jeudi 17 juillet 2025.

Rencontre avec Hervé Bellec

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:30:00

fin : 2025-07-17 12:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Nous avons le plaisir d’accueillir en dédicace l’écrivain Hervé Bellec pour son livre Chroniques du dimanche.

Musicien, bistrotier puis professeur d’histoire-géographie à Brest, Hervé Bellec est aujourd’hui une plume incontournable du monde littéraire breton. Avec un style inimitable, l’écrivain maîtrise l’art de mettre une pointe d’humour dans le quotidien de la vie et nous fait voyager à chacun de ses récits.

Avec plus d’une vingtaine de livres à son actif, dont Le beurre et l’argent du beurre, un hommage à sa grand-mère bretonne, et La balade de Bob Kerjean, « un road trip en Bretagne », le landernéen nous parle de la Bretagne et de ses habitants avec beaucoup d’esprit et de malice.

Son dernier ouvrage, Chroniques du dimanche, est un recueil de textes écrits chaque dimanche pendant plusieurs années dans lequel il croque avec beaucoup d’humour cette grande aventure qu’est la vie. Avec recul et autodérision, Hervé Bellec nous parle de l’importance des amis, de la fête, de la beauté de la Bretagne, de l’insolite… Un ouvrage qui donne le sourire à celui qui le lit. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Hervé Bellec Lannion a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose