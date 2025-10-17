Rencontre avec Hervé Javelot Brumath

Rencontre avec Hervé Javelot Brumath vendredi 17 octobre 2025.

Rencontre avec Hervé Javelot

9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17 20:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Hervé Javelot, auteur et Docteur en pharmacie et en neurosciences, vous invite à une conférence-rencontre et dédicace autour de son livre Pharmacofolie aux éditions Humensciences.

Hervé Javelot, auteur et Docteur en pharmacie et en neurosciences, vous invite à une conférence-rencontre et dédicace autour de son livre Pharmacofolie aux éditions Humensciences. Il vous encouragera à vous questionner sur la place prépondérante des médicaments dans la société.

Vous aurez la possibilité d’acheter le livre et de le dédicacer sur place. 0 .

9 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

Hervé Javelot, author and Doctor of Pharmacy and Neuroscience, invites you to a conference-meeting and book signing for his book Pharmacofolie , published by Humensciences.

German :

Hervé Javelot, Autor und Doktor der Pharmazie und Neurowissenschaften, lädt Sie zu einem Konferenzgespräch und einer Signierstunde rund um sein Buch Pharmacofolie aus dem Verlag Humensciences ein.

Italiano :

Hervé Javelot, autore e dottore in Farmacia e Neuroscienze, vi invita a una conferenza-incontro e alla firma del libro Pharmacofolie , pubblicato da Humensciences.

Espanol :

Hervé Javelot, escritor y Doctor en Farmacia y Neurociencia, le invita a una conferencia-encuentro y a la firma de libros de su obra Farmacofolie , publicada por Humensciences.

L’événement Rencontre avec Hervé Javelot Brumath a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau