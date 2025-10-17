Rencontre avec Hervé Javelot Brumath
Rencontre avec Hervé Javelot Brumath vendredi 17 octobre 2025.
Rencontre avec Hervé Javelot
9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin
Hervé Javelot, auteur et Docteur en pharmacie et en neurosciences, vous invite à une conférence-rencontre et dédicace autour de son livre Pharmacofolie aux éditions Humensciences.
Hervé Javelot, auteur et Docteur en pharmacie et en neurosciences, vous invite à une conférence-rencontre et dédicace autour de son livre Pharmacofolie aux éditions Humensciences. Il vous encouragera à vous questionner sur la place prépondérante des médicaments dans la société.
Vous aurez la possibilité d'acheter le livre et de le dédicacer sur place.
9 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
English :
Hervé Javelot, author and Doctor of Pharmacy and Neuroscience, invites you to a conference-meeting and book signing for his book Pharmacofolie , published by Humensciences.
German :
Hervé Javelot, Autor und Doktor der Pharmazie und Neurowissenschaften, lädt Sie zu einem Konferenzgespräch und einer Signierstunde rund um sein Buch Pharmacofolie aus dem Verlag Humensciences ein.
Italiano :
Hervé Javelot, autore e dottore in Farmacia e Neuroscienze, vi invita a una conferenza-incontro e alla firma del libro Pharmacofolie , pubblicato da Humensciences.
Espanol :
Hervé Javelot, escritor y Doctor en Farmacia y Neurociencia, le invita a una conferencia-encuentro y a la firma de libros de su obra Farmacofolie , publicada por Humensciences.
