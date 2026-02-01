Rencontre avec Hibiscook Rosnay
Rencontre avec Hibiscook Rosnay dimanche 22 février 2026.
Rencontre avec Hibiscook
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
Date(s) :
2026-02-22
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
HIBISCOOK (Le Blanc) avec Ghislaine Bouchet. Présentation et dégustation de ses nouveaux biscuits artisanaux en salé et sucré. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
