Rencontre avec Hibiscook Rosnay

Rencontre avec Hibiscook

Le Bouchet Rosnay Indre

Gratuit

Début : Dimanche 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

HIBISCOOK (Le Blanc) avec Ghislaine Bouchet. Présentation et dégustation de ses nouveaux biscuits artisanaux en salé et sucré. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

