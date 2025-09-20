Rencontre avec « Histoire et Généalogie » Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais

Rencontre avec « Histoire et Généalogie » Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez à la rencontre de ces passionnés d’histoire et de généalogie. Expositions d’arbres généalogiques et de cartes anciennes.

Hôtel-Dieu 68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, France Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Premiers locaux inaugurés en 1733 (salle des malades, vestibule, réfectoire, …). Pharmacie construite en 1749. En 1826, construction de la seconde salle de malades et de la chapelle des malades. En 1850, troisième salle des malades. En 1851, chapelle des soeurs. L’hôpital a fonctionné comme hospice jusqu’en 1991.

©Histoire et Généalogie en Beaujolais