Rencontre avec Holli_SticK Bibliothèque municipale Dinan

Rencontre avec Holli_SticK

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

Rencontre en lien avec l’exposition L’Art Journal

L’art Journal c’est illuminer son quotidien en souvenirs colorés et purifiants. Un agenda au départ saturé d’obligations personnelles ou professionnelles, va devenir un objet plus intime où les émotions reprennent le dessus.

Depuis 2008, ciseaux, colle, stylos et magazines, s’agitent pour raconter mon humeur du moment au gré de mes

tribulations. Toujours en couleurs pour relativiser et égayer le quotidien, mon agenda se transforme en art journal

et raconte année après année, l’histoire de ma vie.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. .

