RENCONTRE AVEC HUGO BORIS LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens

RENCONTRE AVEC HUGO BORIS

LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Nous sommes très heureux d’accueillir HUGO BORIS pour ce tout nouveau roman à l’Indépendante roman REGARDE MOI,TOMBER MON AMOUR ( Ed L’Iconoclaste) un roman puissant, à la plume vive et addictive, et à la tentation palpable .

Un roman autour du personnage d’Arnaud , secouriste chevronné de haute montagne qui voit sa vie basculer suite à un sauvetage qui tourne mal . Comment vivre après cela ?

Un roman avec des pages saisissantes sur le glacier, sur la montagne, tout semble d’un réalisme impressionnant .

Au final, une magnifique aventure humaine qui saura vous saisir dès les premières pages.

Merci à l’association PJE ( prix du jeune écrivain) grâce à laquelle cette rencontre a été organisée.

Evènement gratuit . .

LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 14 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to welcome HUGO BORIS to the Indépendante for his brand new novel REGARDE MOI,TOMBER MON AMOUR ( Ed L’Iconoclaste), a powerful novel with a lively, addictive style and palpable temptation.

L’événement RENCONTRE AVEC HUGO BORIS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE