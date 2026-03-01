RENCONTRE AVEC HUGO BORIS LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens
RENCONTRE AVEC HUGO BORIS LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE Saint-Gaudens mercredi 25 mars 2026.
RENCONTRE AVEC HUGO BORIS
LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Nous sommes très heureux d’accueillir HUGO BORIS pour ce tout nouveau roman à l’Indépendante roman REGARDE MOI,TOMBER MON AMOUR ( Ed L’Iconoclaste) un roman puissant, à la plume vive et addictive, et à la tentation palpable .
Un roman autour du personnage d’Arnaud , secouriste chevronné de haute montagne qui voit sa vie basculer suite à un sauvetage qui tourne mal . Comment vivre après cela ?
Un roman avec des pages saisissantes sur le glacier, sur la montagne, tout semble d’un réalisme impressionnant .
Au final, une magnifique aventure humaine qui saura vous saisir dès les premières pages.
Merci à l’association PJE ( prix du jeune écrivain) grâce à laquelle cette rencontre a été organisée.
Evènement gratuit . .
LIBRAIRIE L’INDÉPENDANTE 12 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 14 79
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English :
We are delighted to welcome HUGO BORIS to the Indépendante for his brand new novel REGARDE MOI,TOMBER MON AMOUR ( Ed L’Iconoclaste), a powerful novel with a lively, addictive style and palpable temptation.
L’événement RENCONTRE AVEC HUGO BORIS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE