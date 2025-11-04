Rencontre avec Hugo Micheron, 10 ans après les attentats du 13 novembre Théâtre de la Concorde Paris

Rencontre avec Hugo Micheron, 10 ans après les attentats du 13 novembre Théâtre de la Concorde Paris mardi 4 novembre 2025.

Dix ans après les attentats du 13 novembre, cette rencontre propose un état des lieux de la menace que représentent les groupes radicaux en ligne. Avec le témoignage et l’analyse d’Arthur Desnouveaux, président de Life for Paris et rescapé du Bataclan, nous reviendrons sur l’évolution des stratégies de propagande et de recrutement dans l’espace numérique. La discussion sera également nourrie par l’intervention d’Anne Rosencher, directrice déléguée à la rédaction de L’Express, et d’Elsa Boublil, directrice du Théâtre de la Concorde. Enfin, une intelligence artificielle viendra contribuer au débat, ouvrant une réflexion sur les enjeux de prévention et de résilience face à des menaces en constante mutation.

En partenariat avec Sciences Po, le Théâtre de la Concorde renouvelle le séminaire « IA, démocraties et milieu informationnel » fondé et animé par Hugo Micheron, maître de conférences et chercheur à Sciences Po.

Ce spectacle fait partie de l’événement 10 ans après les attentats de novembre 2015 : Panser ses plaies en pensant l’après, une séquence imaginée par le Théâtre de la Concorde pour les dix ans de ces attentats. Faire corps pour imaginer la vie d’après avec :

Alors que la mémoire collective oscille entre commémoration et oubli, il semble essentiel de « Faire corps » pour comprendre comment la société a pansé, ou non, ses plaies. Avec cette rencontre, le Théâtre de la Concorde s’interroge sur les liens entre corps, esprit et société.

Le mardi 04 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-04T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-04T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-04T19:00:00+02:00_2025-11-04T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/